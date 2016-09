Furtwangen 16 Jahre die Geschicke Furtwangens gelenkt

Wie Josef Herdner erklärt, war Adolf Herb in der Bürgerschaft sehr beliebt und habe für alle immer ein offenes Ohr gehabt. "Seine ausgleichende Art war stets gefragt", so der Schultes in seiner Würdigung. Während der Amtszeit von Adolf Herb kam es zum Bau der Südtangente, der Aufwertung der Donauquelle, zur Überwindung der Finanzkrise und zum Beginn der Stadtsanierung.

"Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Furtwangen wissen das Lebenswerk von Adolf Herb zu schätzen und zu würdigen", so Herdner.

Adolf Herb war verheiratet und hatte zwei Töchter und einen Sohn. Die Trauerfeier findet am Freitag, 9. September, ab 13.30 Uhr in der Einsegnungshalle in Deißlingen statt.