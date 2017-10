Furtwangen 1500 Laufrunden haben sich gelohnt

Das auf diese Weise gesammelte Geld in Höhe von 1471,30 Euro konnte nun übergeben werden. Jeweils 735,65 Euro erhielten der Förderverein der Schule und die Bergwacht-Jugend.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Karin Jäger, erläuterte, dass mit diesen Geldern Anschaffungen getätigt werden, die im normalen Etat der Schule nicht möglich wären. Dazu gehören Spielsachen für die Pause genauso wie spezielles Lernmaterial oder Bücher. Schon bald habe der Freundeskreis wieder seine Sitzung, in der dann die Schule entsprechende Wünsche anmelden kann.

Andreas Fehrenbach von der Bergwacht zeigte sich beeindruckt, was hier im Zusammenspiel möglich wurde. Kurz stellte er die Bergwachtjugend vor, in der sich zahlreiche Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre regelmäßig sowohl zum Spiel wie zur Übung treffen. Auch hier ist immer wieder neues Material nötig. Er erläuterte dabei den Schülern auch die Aufgaben der Bergwacht, die dann in Gebieten eingesetzt wird, in denen der reguläre Rettungswagen nicht mehr vorankommt wie beispielsweise im tiefen Wald. Außerdem unterstützt die Bergwacht schon lange den regulären Rettungsdienst immer wieder durch den Transport des Notarztes, wenn der Rettungswagen bereits unterwegs ist.

Alle 14 Tage am Samstagnachmittag treffen sich die Mitglieder der Jugendbergwacht in der Bergwacht-Hütte auf der Neueck unter der Regie von Jugendleiterin Yasmin Koch. Jederzeit können interessierte Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren hier einmal vorbeischauen und sich informieren. Ab 16 Jahren beginnt dann die Ausbildung der Jugendlichen als Anwärter für die eigentliche Bergwacht-Arbeit. Wer sich für die Bergwacht interessiert, erhält weitere Informationen beim Vorsitzenden Rainer Probst, Telefon 07723/50 178 oder auf der Homepage www.bergwacht.de/bergwacht-schwarzwald/de/Ortsgruppen/OG-Furtwangen/.