Furtwangen 125 Jahre und kein bisschen müde

Für 2200 Kilometer Wanderwege, davon 22 Großwanderwege, die auch Furtwangen kreuzen, werden 150 000 Wegzeichen benötigt. Für die Werbung allerdings sei eine Genehmigung der Forstbehörde nötig, wofür auch noch Gebühr bezahlt werden müsse. Krieg sah hier die Diskrepanz zwischen viel gepriesenem Ehrenamt und dem staatlichen Verhalten, was das "Ehrenamt zum Schwachsinn werden" lasse.

Die Sanierung des Brendturms stand an und auf dem Brend wurden die Stromleitungen in Kanäle verlegt, um den Blick frei zu machen. Dankbar war man für Zuschüsse von Stadt und Landratsamt. Krieg lobte den Einsatz für Heimatpflege, Landschaftsschutz, Geselligkeit, das besonnene Verhalten der eigenen Wanderer und die sinnvolle Lenkung von Touristenströmen. Im Juli werde die Jubiläumsfeier starten.

Wanderwart Bernd Brunnert berichtete, dass mehrere Kontrollgänge nötig waren und Wegweiser und Pfähle ersetzt wurden. Michael Rück als Naturschutzwart hielt die Teilnahme an der Frühjahrstagung in Hüfingen und am Landschaftspflegetag am Rohrhardsberg sowie die Moosmättlewanderung fest. Positiv war der Kassenabschluss von Ursula Kienzler. Prüferin Margarete Seim verlas den Bericht und bescheinigte eine übersichtliche Kassenführung.

Zum Jubiläum überbrachte Bürgermeister Josef Herdner ein Geldgeschenk und die Grüße und Wünsche des Stadtrats, verbunden mit der Achtung vor den Leistungen des Vereins, der mit der Pflege des Brendturms einen markanten Punkt Furtwangens erhalte. Im Auftrag der Bezirksvorsitzenden Monika Recktenwald überbrachte Albert Kammerer ebenfalls Grüße und einen Beitrag zur Brendturm-Verschönerung.

Das Thema "125 Jahre Schwarzwaldverein in der Furtwanger Stadtgeschichte" gestaltete Stadtarchivar Ludger Beckmann äußerst interessant in Wort und Bild. 1892 wurde die Sektion Furtwangen gegründet. Maßgebend war der Mediziner Konstantin Merz.

Die Bürgermeister Grieshaber, Hölderle und Herth erkannten die Wichtigkeit des Schwarzwaldvereins und Forstleute zeigten ihr Interesse. Einen Einschnitt bedeuteten die Weltkriege. Furtwangens Gesicht veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte: vom Bau des Krankenhauses, über Schaffung von Wohngebieten bis zu Schulbauten, Südtangente und Stadtsanierung. Die Wanderlust führte auch ins Ausland. Mit Eugen Ketterer fand man einen einsatzfreudigen Vorsitzenden. Den Abend rundete Hanjo Herzog mit einer Bilddokumentation des Jahres 2016 ab.

Zahlreiche Ehrungen gab es für wanderfreudige Mitglieder. Das Wanderabzeichen 2016 errangen Erika Moser (27 Punkte/15. Ehrung), gefolgt von Margarete Drexler, Bernd Brunnert, Maria Wehrle, Jutta Brunnert und Anna Pfaff. Blumensträuße gingen an die Frauen. Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit konnten Anni Dold und Gisela Hoch ausgezeichnet werden. 50 Jahre sind Cäcilie und Jupp Karduck, Franziska und Otmar Kleiser, Marianne und Wolfgang Kleiser sowie Erika Schwer dabei, und 40 Jahre halten Hannelore und Josef Ganter, Hannelore und Herbert Enz, Friedhilde Dilger und Gottfried Riesle dem Verein die Treue. Seit 25 Jahren gehören Ursula Bartle und Karl Armbrust dazu. Die Jubilare erhielten eine Urkunde mit Treueabzeichen und ein Weinpräsent mit Schwarzwaldvereins eigenem Gewächs.

Zahlreiche Ehrungen gab es für wanderfreudige Mitglieder. Das Wanderabzeichen 2016 errangen Erika Moser (27 Punkte/15. Ehrung), gefolgt von Margarete Drexler, Bernd Brunnert, Maria Wehrle, Jutta Brunnert und Anna Pfaff. Blumensträuße gingen an die Frauen. Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit konnten Anni Dold und Gisela Hoch ausgezeichnet werden. 50 Jahre sind Cäcilie und Jupp Karduck, Franziska und Otmar Kleiser, Marianne und Wolfgang Kleiser sowie Erika Schwer dabei, und 40 Jahre halten Hannelore und Josef Ganter, Hannelore und Herbert Enz, Friedhilde Dilger und Gottfried Riesle dem Verein die Treue. Seit 25 Jahren gehören Ursula Bartle und Karl Armbrust dazu. Die Jubilare erhielten eine Urkunde mit Treueabzeichen und ein Weinpräsent mit Schwarzwaldvereins eigenem Gewächs.