Furtwangen 1001 Nacht im Hexenloch

Furtwangen. Über dieses Tal und seine Nebentäler hat der Hobbyhistoriker viel Material zusammengetragen, eine Fundgrube für alle, die beim Wandern auch die Historie im Blick haben. Die Gegend rund um den Brend sowie das Neukircher Brennersloch hat Dieter Meyer in früheren Publikationen geschildert.

Im Hexenloch und seinen Seitentälern gibt es zwar sehr alte Anwesen, die sechs Kilometer lange Straße wurde aber erst in den Jahren 1880 bis 1885 gebaut, fand Meyer heraus. Zuvor waren die Anwesen nur über einen Fußweg zu erreichen.

Der Geschichte jedes einzelnen Gebäudes spürte der Autor nach, die Namen von Generationen von Eigentümern kann man zu jedem Anwesen in der Broschüre nachlesen. Auch bauliche Veränderungen und die unterschiedlichen Nutzungen der Anwesen schildert Meyer detailliert. Zahlreiche Fotos illustrieren die Broschüre. Sie zeigen nicht nur die Um- und Anbauten der Häuser, sie lassen auch so manchen früheren Bewohner wieder lebendig werden. Ein Beispiel für die Veränderungen ist das Haus Hexenloch 1. Im 17. Jahrhundert gebaut, war hier jahrhundertelang eine Bäckerei, bis zum Jahr 1962. Dann wurde das Gebäude an Paul Wilhelm Nellen zu Wohnzwecken verkauf, der es 1989 seinem Sohn Peter Nellen vererbte. Einige Jahre diente das alte Schwarzwaldhaus als Swingerclub, von den Neukirchern auch "1001 Nacht" genannt. 2001 kaufte die Familie Schwär das Anwesen und richtete Ferienwohnungen ein.