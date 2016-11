Mit über 120 Einsätzen im vergangenen Jahr ist die Bergwacht Furtwangen zu einer unverzichtbaren Institution im Bereich des Rettungsdienstes geworden. Aufgrund der sehr geringen Unterstützung vom Land sind die finanziellen Mittel jedoch chronisch knapp. Die prekäre Situation hat den Rotaract Club Schwarzwald-Baar veranlasst, monetäre Unterstützung zu leisten. Aus Erlösen von Hands-on-Aktionen wie einer Cocktailbar am Triberger Stadtfest oder auf der Schwenninger Kulturnacht übergab Präsidentin Janina Gehringer eine Spende von 1000 Euro an die Bergwacht, welche in neue Ausrüstung fließen wird. Foto: Rotaract