Furtwangen 1,4 Grad über dem Durchschnitt

Extrem war in den vergangenen Wochen vor allem die Trockenheit. Mit nur 40 Litern Regen pro Quadratmeter erreichte der August nicht mal ein Drittel des langjährigen Mittelwertes, der sich aus den Aufzeichnungen seit 1979 ergibt. Nur einmal in den vorangegangenen 37 Jahren, nämlich im Jahr 1991, war der August mit lediglich 19 Litern noch trockener. Selbst im Hitzesommer 2003 hatte es im August mehr geregnet.

Der maximale Tageswert in den vergangenen Wochen kam über zwölf Liter pro Quadratmeter (gemessen am 20. August) nicht hinaus. Ein Blick in die langjährige Statistik zeigt, dass der bisherige Spitzenwert eines Augusttages bei rund 53 Litern liegt. Trotz der zuletzt trockenen Phase brachte der Sommer 2016 in der Gesamtbilanz noch überdurchschnittlich viel Regen – weil nämlich der Juni ausgesprochen nass war. Diesen Überschuss an Regen konnten dann auch zwei trockene Monate – auch der Juli war bereits arm an Niederschlägen – nicht ausgleichen. So kam der Sommer insgesamt auf 110 Prozent der üblichen Regenmenge.

Und da auch das Frühjahr sehr feucht war, liegt das Jahr 2016 bisher noch gut 30 Prozent im Plus – was man beim Blick auf den Wasserstand der Bäche in der Region nach zwei trockenen Monaten nicht mehr unbedingt vermuten würde.

Die Sonne zeigte sich im August mal wieder üppig, nachdem das Jahr bisher eher unterdurchschnittlich verlaufen war. Mit 156 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag die Einstrahlung im vergangenen Monat acht Prozent über dem Normalwert. Eine Reihe von Tagen erreichte die um diese Jahreszeit maximal möglichen Werte von rund sieben Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der sonnige August hat damit auch die gesamte Sommerbilanz aufpoliert: Mit 475 Kilowattstunden pro Quadratmeter in den vergangenen drei Monaten brachte die Sonne immerhin zwei Prozent mehr Energie als im Mittel zu erwarten. Der trübe Juni wurde also durch Juli und August locker kompensiert.

Mit Sicht auf das gesamte Jahr liegt 2016 aber noch immer um rund ein Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Dieses Defizit könnte nun der September noch ausgleichen, der mit guten Perspektiven startete. Im langjährigen Mittel ist der September mit 119 Litern pro Quadratmeter der trockenste Monat, wobei der April nach den aktuellen Zahlen aus 37 Jahren mit 121 Litern nur unwesentlich höher liegt. Den bislang regenreichsten Septembertag weist die Statistik für 2006 aus, als fast 57 Liter fielen.

Die Temperatur beläuft sich in diesem Monat im Mittel auf 10,2 Grad. Doch wie auch in den anderen Kalendermonaten zeigt sich hier ein Trend nach oben: In der ersten Hälfte der bisherigen Messperiode hatte der September noch bei zehn Grad gelegen, in der zweiten hingegen bei 10,4 Grad. Als Extremwerte wurden bisher Temperaturen von einerseits 28,5 Grad gemessen, andererseits wurde es aber auch schon bis minus 3,5 Grad kalt.

Die Sonne kommt mit exakt 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter im September noch auf gute Werte. Tageswerte von gut sechs Kilowattstunden sind zum Monatsbeginn noch möglich, ab etwa Mitte September kann diese Marke aber nicht mehr überschritten werden, weil die Tage nunmehr zu kurz sind. Tageswerte von über fünf Kilowattstunden sind noch bis Ende September möglich, im Oktober dann nicht mehr.

Auch wenn es zuletzt so gar nicht danach aussah: Theoretisch kann der September in Furtwangen schon eine Vorahnung des Winters bringen: Der früheste Frost ist in der Wetterstatistik am 5. September verzeichnet (im Jahr 1986), der erste Schneefall am 25. September (im Jahr 2002).