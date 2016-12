Friedenweiler Auto kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Brandenburg

BER-Eröffnung wird erneut verschoben

Am neuen Hauptstadtflughafen ist das erste Bauwerk schon wieder abgerissen: Der 32 Meter hohe Aussichtsturm für Baustellenbesucher hat seine Lebensdauer überschritten. Macht eigentlich nichts, denn im neuen Jahr sollte es ja eigentlich so weit sein: Der drittgrößte deutsche Flughafen endlich am Netz - nach Jahren der Neubau-Sanierung, nach Milliardenaufwand und Skandalen.