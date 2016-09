Freudenstadt Zweiter Anlauf für ein neues Hotel im Kurpark

Der Gemeinderat stampfte am Dienstag den alten Bebauungsplan-Entwurf "Kurhaus" aus dem Jahr 2007 ein und leitete das beschleunigte Verfahren für eine neue Bauleitplanung ein. Für bisherige Probleme gibt es jetzt Lösungen. Der Bau rückt 25 Meter weiter Richtung Turnhallestraße und damit raus aus dem Park. Das Denkmalamt ist zufrieden, weil die drei alten Bäume stehen bleiben können. Auch auf die Nachbarschaft wird Rücksicht genommen. Der Komplex soll nur noch 11,20 Meter hoch sein, zuvor waren 16,50 Meter im Gespräch. Damit bliebe das Hotel unter der Traufhöhe des Kurhauses.

Vorgesehen ist ein Komplex mit 200 Betten in 110 Zimmern. Die Stadt hat Bedarf an einem Hotel der Kategorie vier Sterne oder vier Sterne plus, so OB Osswald. Das Geschäft mit Tagungen und Kongressen wachse im Land, bloß nicht in Freudenstadt. "Das liegt an den fehlenden Räumen", so Osswald. Auch die Hoteliers hätten sich "sehr positiv" zum Projekt geäußert. Es gibt einen potenziellen Betreiber für das Hotel, der laut OB "alle vier Wochen im Rathaus aufschlägt", um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Ein Investor fehle bislang aber.

Noch kein Investor in Sicht