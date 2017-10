Freudenstadt Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf L 409

Kurz vor 22 Uhr kam laut Polizei ein 24-jähriger Autofahrer infolge überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und wurde durch die Wucht wieder auf die Straße zurückkatapultiert.

Der 24-Jährige wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in eine Uni-Klinik geflogen. Der 23-jährige Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. An der Unfallstelle war das Rote Kreuz Freudenstadt mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz.