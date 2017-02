Freudenstadt Zwei närrische Tage stehen bevor

Auftakt ist am morgigen Freitag mit der Narrenmesse in der Taborkirche, die um 19 Uhr beginnt. Danach versammeln sich rund 1600 Hästräger aus über 50 verschiedenen Narrenzünften, Gugga-Musiken und Musikkapellen auf den Marktplatz. Um 20 Uhr beginnt der Fackelumzug durch die Innenstadt, vorbei an der Venus über die Stuttgarter Straße zur Turn- und Festhalle.

Im Anschluss an den Umzug startet in der Turn- und Festhalle der Brauchtumsabend. Unterschiedliche Programmbeiträge von Brauchtumstanz, Musikeinlagen bis zu Showtänzen der Gastzünfte sorgen für Unterhaltung. Zwischen den Programmpunkten gibt es Tanzmusik mit dem Duo "Alexandra & Mike". Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Eingelassen werden nur kostümierte Gäste.

Am Samstag, 18. Februar, beginnt der närrische Tag um 14 Uhr mit dem Umzug, an dem rund 2000 Hästräger aus über 65 Gruppen teilnehmen. Die Umzugsstrecke führt wieder vom Oberen Marktplatz über die Martin-Luther-Straße, vorbei an der "Venus" über die Stuttgarter Straße und die Kleinrheinstraße bis zur Turn- und Festhalle. An der Strecke werden zahlreiche Verpflegungsstände aufgebaut, teilt die Zunft mit. Nach dem Umzug herrscht bis etwa 18 Uhr Narrentreiben in der Turn- und Festhalle mit Auftritten von verschiedenen Guggenmusiken und Showtänzen. Dazu ist der Eintritt frei.