Freudenstadt Zwei Herrscher im Niemandsland

Wettkämpfe in den Königsdisziplinen Schnick, Schnack, Schnuck, Scheingefecht und Sängerkrieg können jedenfalls nicht klären, wer hier jetzt der wahre Inselkönig ist. Denn klein beigeben ist Karls und Fritz‘ Sache nicht. Und so rangeln die beiden weiter und zwar so heftig, bis Fritz von Karl k.o. geboxt wird. Nach dem Aufwachen weiß Fritz gar nicht mehr, dass er ein waschechter König ist und fügt sich in seine neue Rolle als Diener.

Als dann auch Karl kurzzeitig Gedächtnis und königmäßigen Anstand verliert, entspannt sich die Lage im Inselkönigreich spürbar, sind doch plötzlich beide rang- und herrscherlos. Sieht so das Happy End für die beiden Könige aus?

