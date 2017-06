Freudenstadt Zuschussprogramm ist ein Erfolg

Freudenstadt. Wer in Freudenstadt an seinem Gebäude einen Schindelschirm erhält, Klappläden anbringt oder Holzsprossenfenster einbaut, um das Stadtbild zu bewahren, kann bei der Stadt einen Zuschuss beantragen.

Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, gab in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses einen Überblick über den Stand der Förderung. Im Jahr 2015 wurden demnach 14 Anträge gestellt. Mittel in Höhe von 19 000 Euro wurden bewilligt, der Rest der Summe wurde auf das nächste Jahr vorgetragen. 2016 waren es 16 Anträge, für die laut Gerber die volle Summe von 30 000 Euro ausgeschüttet wurde.

In diesem Jahr läuft die Antragsfrist Ende Juni ab. Bisher gibt es bereits 13 Anträge, für die ebenfalls die gesamte Summe bereits aufgebraucht wäre, wie Christoph Gerber weiter erläuterte. Die 30 000 Euro jährlich nannte er "eine gute Größenordnung", und auch die Übertragung von Mitteln, falls sie nicht aufgebraucht werden, sei eine richtige Lösung. Das Programm schaffe tatsächlich Anreize, Elemente der Baugeschichte in Freudenstadt zu bewahren, hob Gerber hervor. Der Zuschuss von 30 Euro, die es beispielsweise pro Quadratmeter Schindelfläche gibt, sei zwar für die Bauherren nie kostendeckend, aber dennoch ein Anreiz. Den Verwaltungsaufwand halte die Stadt bei dem Programm bewusst niedrig. "So wollen wir weitermachen", sagte Gerber.