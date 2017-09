Freudenstadt. Ein alkoholisierter 43-jähriger Fahrradfahrer hat am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg an der Stuttgarter Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Dies berichtet die Polizei. Der 43-Jährige bog in den Radweg ein und kollidierte mit einer 41-jährigen Radfahrerin, die stadtauswärts unterwegs war. Die Frau kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Verursacher des Zusammenstoßes Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.