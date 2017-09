Freudenstadt Zurück bleiben Schulden und Chaos

Freudenstadt. Die Vermieter hatten das Haus erst im vergangenen Jahr für etwa 10 000 Euro renoviert. "Wir haben neue Fenster eingebaut, die Türen erneuert, Wände und Decken tapeziert und Laminat verlegt", sagt der Besitzer des Hauses in der Umlandgemeinde.

Nun müsse wieder alles erneuert werden. In dem Haus lebten die Mieter mit drei Hunden, die wohl Türen und Wände zerkratzt haben. Der Laminatboden ist aufgequollen: "Da haben die Hunde wahrscheinlich drauf gepinkelt", vermutet der Mann. Alle drei Zimmer sowie Küche, Bad und Abstellräume in dem dreistöckigen Haus mit etwa 90 Quadratmetern Wohnfläche sind in einem desolaten Zustand: Überall liegt Müll, in einigen Ecken sind die Tüten meterhoch gestapelt. Kothaufen sind im ganzen Haus verteilt. "Der Gerichtsvollzieher schätzt den Schaden auf mindestens 10 000 Euro", so der Vermieter. "Allein wegen des Geruchs verlangen die Räumungsfirmen Aufpreis", ergänzt seine Frau.

Von Anfang an kommt keine Miete