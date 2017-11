Freudenstadt Zugang oft nur über Treppenstufen

Beim Auftritt von Willy Astor habe es sich allerdings um eine private, also nicht von der Stadt organisierte Veranstaltung gehandelt. Daher könne die Stadt nicht einschätzen, wie die Situation an diesem Abend war. Gemeinderatsmitglied Friedrich Volpp (Freie Wähler) ist das Thema "Barrierefreiheit" schon lange ein Anliegen. Was die Situation im Kurhaus anbelangt, hätten ihn bisher keine Beschwerden erreicht. "Die Beschilderung dort ist aber auf jeden Fall verbesserungswürdig", meint er. Beim Übergang vom kleinen in den großen Kursaal gebe es eine Rampe, die seiner Ansicht nach aber zu steil ist: "Mit Elektrorollstühlen mag man dort hinauf kommen, mit reiner Muskelkraft geht das nicht."