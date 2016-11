Freudenstadt Zünftige Gaudi mit den "Schwarzwaldbuam"

Vollblut-Entertainer seit mehr als 20 Jahren

Den musikalischen Auftakt bestreiten die Vereinigten Musikvereine Pfalzgrafenweiler/Wittlensweiler, die sich an diesem Abend ganz von ihrer volkstümlichen Seite zeigen. Danach werden es die "Schwarzwaldbuam" musikalisch krachen lassen, bis die Tracht wackelt. Seit mehr als 20 Jahren stehen diese drei Vollblut-Entertainer für Musik und Gaudi in allen Lebenslagen und sind weit über die Grenzen von Wittlensweiler hinaus bekannt, heißt es in der Ankündigung. Für Bewirtung sorgt die MVW-Küche. Zudem gibt es eine Cocktail- und eine Likörbar. Für alle Gäste, die in Tracht kommen, wartet an der Bar eine Überraschung.

Der Eintritt kostet sechs Euro pro Person, für Zehner-Gruppen 50 Euro.