Freudenstadt Züchter treten mit ihrem Vieh vor Jury

Nachdem der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt im Rahmen des Baden-Württembergischen Grünlandtages in Pfalzgrafenweiler die Gewinner seines Grünlandwettbewerbes geehrt hatte, soll sich die Schau des Viehzuchtvereins die Veranstaltungsreihe rund um das Grünland abschließen. Am Samstag werden die schönsten Tiere der Züchter im Landkreis vorgestellt. Mit dabei sind rund 40 Kühe der Rasse Fleckvieh. Diese werden in verschiedenen Altersklassen von einer Jury bewertet, die dann die Sieger kürt.

Zudem findet für den Züchternachwuchs ein Vorführwettbewerb mit Kälbern statt. Hier zeigen Kinder, wie sie mit ihren Kälbern umgehen und harmonieren. Die Vorstellung ist ein besonderer Höhepunkt des Schautags und wird ebenfalls bewertet. Der Sportverein Dietersweiler bewirtet.