Freudenstadt Christophstal: Infotag mit Bergbauexperten

Als Referatsleiter am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg informierte Wolfgang Werner über die Fluss- und Schwerspatlagerstätten im Schwarzwald. Über die aktuellen Aufgaben der Landesbergdirektion in Baden-Württemberg berichtete Referatsleiter Axel Brasse aus Freiburg. Erfolgreiche Lösungsstrategien für Zielkonflikte zwischen Rohstoffgewinnung und Natur-und Umweltschutz erläuterte Hauptgeschäftsführer Thomas Beißwenger vom Industrieverband Steine und Erden in Ostfildern.

Führungen klären über Geschichte auf

Das Thema sozioökonomische und ökologische Aspekte der globalisierten Rohstoffwirtschaft beantworteten Bertina Bloch und Chiara Gruber vom Leistungskurs Geografie vom Kepler-Gymnasium Freudenstadt. Über die Rohstoffgewinnung über und unter Tage berichtete Prokurist Michael Nelles von der Firma Sachleben.