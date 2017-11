Freudenstadt Zeugen erscheinen nicht zum Hauptverfahren

Freudenstadt - Zu einer Geldstrafe wurde vom Freudenstädter Amtsgericht ein Mann wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verurteilt. Ein weiteres Verfahren ist noch anhängig. Vor einem Jahr hatte sich der großgewachsene Mann unter dem Einfluss von Alkohol Zutritt zu mehreren Gebäuden in Freudenstadt verschafft. Einmal hatte er eine Haustür eingetreten und eine Frau im Keller des Hauses erschreckt. Anschließend hatte er noch eine Fensterscheibe an einem Restaurant in der Nähe eingetreten. Gegen die schriftlichen Strafbefehle hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt.