Freudenstadt Zeitreise zurück in die 80er-Jahre

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist es den Machern vom Rudert-Festival, Johannes und Christian Ruoss, wieder gelungen, The Police Coverband zum aktuellen Festival einzuladen. Dieses Jahr wird ein Keyboard mit auf der Bühne sein, so dass auch Titel der Gruppe "Sting" gespielt werden. Die von Günter Pitzer gegründete Formation überzeugt ihr Publikum durch eine authentische Darbietung der Titel von The Police und Sting.

Das Trio spielt auf vielen Festivals. Aktuelle Remakes von Hits wie "Every breath you take" oder "Message in a bottle" lassen die Erinnerung an die Epoche der frühen 80er-Jahre neu aufleben und verführen zum Mitsingen und Tanzen in ausgelassener Partystimmung. Die Musiker bieten von fetzigem Punk über Pop und Balladen alles, was die Musik von Sting und The Police auszeichnet.

TICKETS: gibt es im Musikhaus Rudert, 07441/887 90 oder unter www.rudert.de