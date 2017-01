Freudenstadt Zeichen gegen Armut und Einsamkeit

Das Publikum setzt sich aus Bedürftigen und sogenannten Solidaritätsessern zusammen. Auf den Tischen stehen Spendenbüchsen, in denen die Gäste einen Betrag einwerfen können, den sie für angemessen halten und den sie sich leisten können.

In den vergangen Jahren sei man immer bei einer schwarzen Null rausgekommen, sagt Renate Braun-Schmid. Wenn doch was übrig bleibt, wird das Geld zweckgebunden für die nächste Vesperkirche verwendet. Gut 10 000 Euro kosten die elf Tage Vesperkirche. 5000 Euro sind vorab an Spenden eingegangen.

Auch ein Friseurbesuch ist wieder möglich

Neben dem Essen gibt es an sieben Tagen ab 13 Uhr einen kleinen theologischen Impuls, den ein Vertreter der Kirchengemeinden hält. Zudem treten Jugendgruppen auf und spielen Musikstücke vor, darunter ein Blechbläserquartett der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt. An manchen Tagen bietet eine Friseurmeisterin wieder kostenlos ihre Dienste für diejenigen an, die sich einen Friseurbesuch sonst nur ausnahmsweise leisten können. Zudem vermitteln die Ehrenamtlichen auch Hilfsangebote.

Es geht aber nicht nur um die monetäre Armut, auch wenn die Schere in Deutschland immer weiter aufgehe, betont Renate Braun-Schmid. Es soll auch ein Zeichen gegen seelische Armut, sprich Einsamkeit, gesetzt werden. "Klar können wir mit der Vesperkirche das Problem nicht lösen, aber wir können die Menschen darauf aufmerksam machen und sie dafür sensibilisieren", sagt sie.

Die Gäste haben die Wahl zwischen einem vegetarischen und einem fleischhaltigen Gericht. Das Fleischhaltige wird geliefert, das vegetarische kommt von der Erlacher Höhe, die sonst Speisen im "Windrad" anbietet. Während der Vesperkirche ist dieses aber geschlossen, dafür gibt es ja die Vesperkirche.

Einen Nachtisch bekommen die Gäste auch. Gut 20 selbst gebackene Kuchen und natürlich Kaffee und Tee stehen jeden Tag zur Auswahl.

Ein Höhepunkt der Vesperkirche wird der ökumenische Gottesdienst in der Taborkirche am Sonntag, 29. Januar, ab 11 Uhr. Danach werden übrigens besonders viele "Solidaritätsesser" erwartet, sagt Renate Braun-Schmid. Für die Helfer gibt es als Anerkennung für ihren Einsatz noch einen "Danke-Abend" am Montag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Gemeinderaum unter der Taborkirche.

Am heutigen Freitag hält Dekan Werner Trick ab 13 Uhr einen kurzen Vortrag. Am Samstag ab 13.30 Uhr treten die Taborspatzen und die Kinderkantorei auf. Der ökumenische Gottesdienst beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der Taborkirche. Michael Mäule ist am Montag mit dem theologischen Vortrag an der Reihe, Marlene Trick am Dienstag. An dem Tag sind auch Keplerschüler bei der Vesperkirche eingeplant. Am Mittwoch geben Christoph Fischer, am Donnerstag Ulrich Giesekus und am Freitag Michael Paulus einen theologischen Impuls. An Freitag ist überdies auch eine Hundevorführung geplant.