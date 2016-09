Freudenstadt Zahlen zu den beruflichen Schulen

Kreis Freudenstadt. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte kürzlich beklagt, dass kaum Lehrer aufs Land ziehen wollten und dort die Stellen nur schwer zu besetzen sind. Das Problem kennen auch die Leiter der beruflichen Schulen unter Trägerschaft des Kreises Freudenstadt. "Entlang des Rheins ist der ›Speckgürtel‹. Dort kommen die Schulen je ausgeschriebene Stelle auf 20 Bewerbungen. Hier sind es eine oder zwei", sagt Klaus Schierle, Leiter der Luise-Büchner-Schule.

Von wegen "Schaufel in der Hand und nichts im Kopf"

Diese bildet mit der Eduard-Spranger-Schule (geleitet von Armin Wüstner) und der Heinrich-Schickhardt-Schule (Peter Stumpp) das Berufsschulzentrum Freudenstadt. Dazu kommt die von Jochen Lindner geleitete Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule in Horb. Wer einige Jahre etwa in Freiburg oder Heidelberg studiert und dort einen Freundeskreis habe, schaue sich erst dort nach Stellen um, erklärt Wüstner. Es gebe aber auch das gegenteilige Phänomen: Lindner hat im Team auch junge Lehrer, die täglich aus Stuttgart nach Horb fahren. Stumpp berichtet von einer Kollegin aus Berlin, die seit Jahren den Spagat zwischen Freudenstadt und der Hauptstadt meistert. Die vier Rektoren sind sich einig: Viele nehmen den Weg auf sich, weil sie das Klima für besser halten als an Schulen etwa im Raum Stuttgart.

Trotzdem gestalte sich die Suche gerade für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) schwierig, erklärt Stumpp. Lindner hat Probleme, im berufsfachlichen Bereich – speziell in Fertigungstechnik – Fachkräfte zu rekrutieren.

Neben Laufbahnbewerbern mit dem klassischen Weg über Universität und Referendariat versuche man, sogenannte Direkteinsteiger für sich zu gewinnen, also Menschen mit einem Fachstudium, die einige Jahre arbeiten und dann zur Lehrtätigkeit wechseln. So seien von sieben eingestellten Kollegen an der Eduard-Spranger-Schule vier Direkteinsteiger, erzählt Wüstner. Lindner berichtet von solchen Interessenten, die vom Klima der Horber Schule angetan waren, sich jedoch wegen der Entfernung zum Lehrerseminar in Karlsruhe oder Stuttgart, wo sie Ausbildungseinheiten absolvieren müssen, gegen Horb entschieden hätten.

Keine Probleme gebe es beim Besetzen der Stellen für allgemeinbildende Fächer. So werden auch Fachstellen mit Kollegen von der gymnasialen Liste besetzt. "Obwohl sie nicht aus den Fachbereichen kommen, sind das sehr gut ausgebildete und flexible Kollegen", betont Armin Wüstner. Auch Lindner stellt klar: "Das sind keine Notnägel." Insgesamt, so die Schulleiter, sei die Unterrichtsversorgung gut. Vor fünf Jahren noch, so Wüstner, habe es noch zweistellige Defizite gegeben.

Beim Bildungsangebot beklagt Lindner, dass einige Schulzweige unter Schülerverlusten leiden – etwa die Ausbildung zum Pharmazeutisch-Technischen Assistenten. Auch für die Fachrichtung Umwelttechnik im Technischen Gymnasium wolle er noch bestehende Berührungsängste abbauen.

Auch das duale Ausbildungssystem müsse mehr beworben werden. Gerade bei Kursen zur Ausbildung von Handwerksberufen, so Stumpp, könne man als Schule wenig tun. Denn hier hängt die Kursbelegung von Handwerkskammern und Unternehmen ab, die die Schüler einstellen. Zudem müsse auch gesellschaftlich ein Umdenken stattfinden.­ "Das sind teils sehr komplizierte, anspruchsvolle Berufe und haben mit ›Schaufel in der Hand und nichts im Kopf‹ nichts mehr zu tun", betont Stumpp.

Die "böse Zahl", so Wüstner, laute 16. Zähle ein Kurs einige Jahre lang weniger Schüler, falle er weg. Das Problem hier, so Stumpp, sei die fehlende Verdichtung. "Zwölf Schüler sind in Relation hier mehr als 35 in Mannheim". Deshalb, schließt Schierle, sei es eine politische Entscheidung, das Bildungsangebot im ländlichen Raum zu erhalten. Und das sei ihr wichtigstes Anliegen.