Freudenstadt Yorkshire Terrier im Viererpack

Kreis Freudenstadt. Das Tierheim in Horb-Talheim sucht für vier kleine Yorkshire Terrier zwischen einem und vier Jahren ein liebevolles neues Zuhause. Die Hunde sind kastriert, gechipt und geimpft und leben im Heim in einer Gruppe zusammen. Sie sind lieb und anhänglich, teilt die Leitung der Einrichtung mit. Weitere Auskünfte gibt es im Tierheim Horb-Talheim unter der Telefonnummer 07486/96 46 00. Interessenten können aber auch zu den Öffnungszeiten vorbeischauen. Diese sind dienstags bis sonntags jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr. Das Tierheim des Vereins Allgemeiner Tierhilfsdienst "Renate Lang" Käppele befindet sich am Hochsträß 1 in Horb-Talheim.