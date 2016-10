Freudenstadt Witziges und Hintergründiges

Freudenstadt. Geschuldet war dies der geringen Zuschauerzahl. Aber schnell wurde klar, wie schön es war, den Schauspieler Markus Wilharm, der den Gulliver spielte, ganz nah zu erleben. Im Grunde könnte man dieses Stück auch im Klassenzimmer spielen, und so hatte es sich Birte Hebold, die die Bühnenfassung geschrieben hatte, wohl auch vorgestellt. Gullivers Reisen, eine vielen Kindern bekannte Geschichte von Jonathan Swift, dient als Idee und Grundlage für das Schauspiel, das von der Badischen Landesbühne als Objekttheater konzipiert ist.

Dabei verwendete Markus Wilharm beispielsweise Alltagsmaterialien – daher der Name Objekttheater – wie etwa Kartons und Verpackungsmaterialien, einen Projektor, mit dem er scherenschnittartige Figuren an die Wand warf, oder Playmobilfiguren, mit denen alles kombiniert wurde. So gelang es ihm mit einfachen Mitteln, die Fantasie der Kinder anzuregen.

Zum Inhalt: Gulliver erzählt von seinem Urururgroßvater Lemuel Gulliver und schlüpft in dessen Rolle hinein. Der Vorfahr ist ein unverbesserlichen Abenteurer und Schiffsarzt, der von London aus immer wieder Reisen unternimmt und in die verschiedensten Länder geschickt wird.