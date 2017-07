Freudenstadt Wittlensweiler: Biker schwer verletzt

Der Mann wollte am Sonntag gegen 18.10 Uhr von der Bundesstraße nach rechts in die Aacher Straße abbiegen. Er bremste seine Maschine ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Motorrad und Fahrer schlitterten in einen entgegenkommenden Mercedes.

Der junge Mann wurde schwer verletzt in die Uniklinik Tübingen eingeliefert. Der 35-jährige Mercedes-Fahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.