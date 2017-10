Freudenstadt "Wir sind in vielfacher Not"

Freudenstadt. Der Antrag der Bürgeraktion wird in der Sitzung des Freudenstädter Gemeinderats am heutigen Dienstag ab 17 Uhr im Rathaus beraten. In ihrer Beschlussvorlage lehnt die Verwaltung die Stelle eines Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten ab und begründet dies ausführlich. Unter anderem führt sie an, dass bei der Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe für Asyl- und Flüchtlingsfragen eingerichtet wurde. In dieser Arbeitsgruppe gebe es eine Ansprechperson, gerade für die ehrenamtlich Tätigen. Durch die Arbeitsgruppe sei gewährleistet, dass andere thematische Aufgabenstellungen von den jeweiligen Fachämtern kompetent erfüllt werden können. Als weiterer Grund wird genannt, dass es bei der Stadt so viele personelle Engpässe gibt, dass es in anderen Bereichen dringenderen Handlungsbedarf gibt.

Die Bürgeraktion (BA) hatte bereits im März die Stelle eines Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten beantragt, ihn dann aber zurückgezogen, weil ein neues Förderprogramm des Landes angekündigt war. Im Juli wurde der Antrag erneut gestellt.

Laut BA-Fraktion ist eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und Ehrenamtlichen dringend notwendig, da die Ehrenamtlichen immer mehr an ihre Grenzen stoßen. Die Gemeinderatsfraktion befürchtet, dass über kurz oder lang gar keine ehrenamtlichen Kräfte mehr zur Verfügung stehen könnten.