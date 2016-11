Freudenstadt Wieder Gastronomie im ehemaligen "Ochsen"

Seit 2006 steht das ehemalige Traditionsgasthaus leer. Gastronom Klaus Burkhardt hatte es gekauft und auch ein Konzept für die Wiederbelebung des Gebäudes in bester Lage unweit des Parkplatzes für Reisebusse entwickelt. Es wurde jedoch nicht umgesetzt. Das Haus, das wie viele andere Gebäude am unteren Marktplatz unter Denkmalschutz steht, stand wieder zum Verkauf. Der Horber Rechtsanwalt Tobias Reich erwarb den »Ochsen« von Claus Burkhardt in diesem Jahr und ist bereits dabei, ihn zu sanieren. Ein Baugerüst ist das äußere Zeichen, dass sich am ehemaligen Gasthaus was tut. Zurzeit werden das Dach erneuert und die Fassade saniert. Im Erdgeschoss unter den Arkaden wurden schon neue Glaselemente eingebaut, die später auch den Eingang in das neue Restaurant bilden. Harald Kläger hat das gesamte Erdgeschoss, in dem sich schon früher das Restaurant befand, von Tobias Reich gepachtet. Der erfahrene Gastronom, der mit seiner Firma Kläger Event und Veranstaltungs GmbH zahlreiche Veranstaltungen in Freudenstadt und darüber hinaus organisiert und das Bistro des beruflichen Schulzentrums in Freudenstadt betreibt, kündigt im »Ochsen« eine Gastronomie an, »die es in Freudenstadt noch nicht gibt«. Preisgeben will er Einzelheiten zwar noch nicht, doch neben dem Restaurant soll noch ein Geschäft entstehen, in dem regionale Spezialitäten angeboten werden. Schwerpunkte sollen dabei Schwarzwälder Speck und Brot sein. Auch der Name des neuen Restaurants werde darauf abgestimmt, deutet Harald Kläger an. Das Konzept sei schon speziell auf die am unteren Marktplatz mit Bussen ankommenden Besucher von Freudenstadt ausgerichtet, jedoch wolle man auch Einheimischen ein attraktives Lokal bieten, das überwiegend im rustikalen Stil gehalten werde.

Pächter: Kein Lokal im herkömmlichen Sinn

Laut Kläger wird es sich nicht um ein Restaurant im herkömmlichen Sinn handeln. Vielmehr werde es ein Selbstbedienungs-Betrieb, an dem aber die Speisen an den Tischen serviert werden. Es werde zudem einen reinen Tagesbetrieb geben, der eventuell auch freitag- und samstagabends geöffnet hat, erläutert Kläger. Betreiben will es Kläger selbst zusammen mit seiner Frau. Das Bistro im Schulzentrum will er ebenfalls unter seiner Regie fortführen. Warum Harald Kläger nach verschiedenen anderen Häusern, darunter das legendäre Gasthaus Am Dobel, dazu kommt, erneut in die Gastronomie einzusteigen? »Der Hauseigentümer und die Alpirsbacher Brauerei sind auf uns zugekommen«, erläutert er unserer Zeitung. Das Konzept, das vom Architekt des Restaurants Friedrichs auf dem Kienberg mitentwickelt wurde, habe ihn so überzeugt, das er gedacht habe: »Jetzt greif ich nochmals an«. Eigentlich habe er nicht mehr in die öffentliche Gastronomie einsteigen wollen, sagt Kläger. Die Eröffnung ist zu Ostern nächsten Jahres geplant. »Ich freue mich. Es ist eine neue Herausforderung«, betont Harald Kläger.Hausbesitzer Tobias Reich hofft indessen, dass das Dach und die Fassade bis Mitte Dezember fertig sind. Von verschiedenen Seiten sei eine Gastronomie in dem Haus gewünscht worden, sagt er. »Ich hatte auch eine starke Interessentin für eine Handelsfläche«, der er letztlich aber abgesagt habe. Der Rohbau für die Gastronomieräume soll schnell vorangetrieben werden, sodass mit der Innengestaltung Mitte März nächsten Jahres begonnen werden kann.In dem Gebäude finden außerdem im ersten Obergeschoss Büro- und Gewerberäume auf rund 185 Quadratmetern Platz. Im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen zwei große Maisonette-Wohnungen. Interessenten gebe es für alle Räume, so Reich. Er lobt die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Denkmalamt bei der Entwicklung des Projekts.