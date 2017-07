Freudenstadt Wie viel Platz bleibt für die Liebe?

Von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Juli, jeweils ab 20 Uhr, bringen die Schüler der 11. Klasse der Freien Waldorfschule Freudenstadt ihr Stück nach Shakespeare auf die Bühne. Gibt es sie denn noch, die Liebe, für die man in den Tod geht? Unter den neuzeitlichen Tragödien behandele besonders "Romeo und Julia" die Verwicklungen, Verstrickungen und Irritationen der Jugendjahre im Hinblick auf die Verschränkung von persönlichem Schicksal und aktuellem Weltgeschehen. Deshalb gliedere sich diese außergewöhnliche Inszenierung in zwei unterschiedliche Teile, welche sich zum einen auf die "alte" Sprache Shakespeares und zum anderen auf die Literatur der heutigen Zeit konzentrieren.

Der Untertitel "Eine Collage" weise auf die collagierende Machart und auf die thematische Vielfalt des Stücks hin. Einerseits wirken viele Szenen idyllisch, melancholisch, andererseits werde durch die zeitgenössischen Texte ein realistischer Zugang zum aktuellen Weltgeschehen erkennbar. In das Stück wurden eigens für diese Aufführungen die "Sieben Todsünden" integriert, die zu Beginn in einer Art Museum stehen, in dem sich eine Vitrine mit der "eingesperrten Liebe" befindet. Es gehe um den "Ausnahmezustand" der heutigen Zeit, in dem nur noch selten Platz für die Liebe sei.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für das Projekt wird gebeten.