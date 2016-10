Freudenstadt. Wie viele Bierchen oder Viertele sind noch normal, ab wann wird’s kritisch mit dem Alkohol? Die Diakonische Bezirksstelle, Fachstelle Sucht, gründet eine Beratungs- und Motivationsgruppe, in der der Alkoholkonsum thematisiert wird. Dabei geht e s um Fragen wie: Ist mein Alkoholkonsum noch "normal" oder trinke ich zu viel Alkohol? Sollte ich etwas an meinem Konsumverhalten ändern? Ab wann spricht man von Abhängigkeit oder Sucht? Die Fachstelle Sucht in Freudenstadt organisiert an drei Abenden eine Beratungs- und Motivationsgruppe, die von einem Suchtberater begleitet wird. Das Angebot ist kostenfrei und findet montags am 10., 17. und 24. Oktober jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Diakonischen Bezirksstelle Freudenstadt, Herrenfelderstraße 26, statt. Interessierente können sich bei der Diakonischen Bezirksstelle unter Telefon 07441/8 84 00 oder 07441/8 8 40 14 anmelden.