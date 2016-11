Freudenstadt Wie ein Kraft spendender Brunnen

Marianne Reißing ging in ihrer Rede, die immer wieder geprägt war vom Dank an alle treuen Mitstreiter, zunächst auf die Historie des Familienzentrums ein, die bestimmt war von viel Arbeit, Durchsetzungsvermögen und Zweifeln, und die am Anfang oftmals in die Frage mündete: "Lösen wir den Verein auf oder halten wir an Utopia, unserem Wunschtraum, fest?" Der Kampf um Mietzuschüsse und immer wieder um eigene Räume prägte die Anfangsjahre. Doch die Hartnäckigkeit, das enorme persönliche Engagement, aber auch die Professionalität der Frauen siegten.

Nach der Vereinsgründung 1991 mit elf Gründungsmitgliedern folgten 1997 die Anmietung der Räume in der Reichsstraße 16 und 2005 die Stiftungsgründung des FZF, das im Jahr 2007 seitens der Bundesregierung zum Mehrgenerationenhaus ernannt wurde. Im Jahr 2010 konnte der Verein das Haus in der Reichsstraße auf Darlehensbasis erwerben. Hier pulsiert nun auf drei Etagen das Leben. Bis heute wird der Betrieb, der mittlerweile durchaus mit einem mittelständischen Unternehmen verglichen werden kann, als gemeinnütziger Non-Profit-Betrieb von etwa 70 Mitarbeiterinnen geführt, davon etwa 50 rein ehrenamtlich.

Tagtäglich öffnet das FZF seine Türen, hält etwa 60 verschiedene Angebote vor und lebt eine Kultur der bedingungslosen Offenheit, der Herzlichkeit, Vielfalt, Begegnung und Solidarität. Willkommen sind nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und solche, die aus fremden Ländern stammen.

Nach den Worten von Marianne Reißing waren die Grußwortredner an der Reihe, die alle aus ihren Perspektiven die Arbeit des Familienzentrums und ihrer Mitstreiter voller Überzeugung lobten.

Oberbürgermeister Julian Osswald führte die Liste an, ihm folgte der Erste Landesbeamte des Landkreises, Reinhard Geiser, der in Vertretung von Landrat Klaus Michael Rückert gekommen war. Eine Gratulation aus dem Bundestag überbrachte die Abgeordnete Saskia Esken, der sich der Landtagsabgeordnete Norbert Beck anschloss.

Nach einer weiteren musikalischen Einlage folgte Dekan Markus Ziegler, der ein Grußwort im Auftrag des Arbeitskreises christlicher Kirchen sprach, gefolgt vom Stiftungskurator Leopold Zanker. Der letzte Redner war Bernhard Schirmers, FZF-Stiftungskurator und Wirtschaftspate aus Tübingen. Durch alle Grußworte zog sich höchste Anerkennung, die Würdigung des ehrenamtlichen Engagements, der Professionalität und der so wichtigen Vernetzung auf breiter Ebene. Abgerundet wurde das Ganze durch Sparkassendirektor Uwe Braun, der eine großzügige Spende überreichte. Man sollte meinen, die Zuhörer seien nun ermüdet gewesen durch die vielen Reden, doch Konrad Hummel weckte schnell die Lebensgeister.

Hochkarätiger Vortrag

Humorvoll und völlig frei hielt er seinen von profunden Kenntnissen und Erfahrungen geprägten hochkarätigen Vortrag. Hummel stellte verständlich und nachvollziehbar dar, wie sich Familie und ihr Erscheinungsbild im Laufe der Zeit geändert haben. Familie müsse sich dem gesellschaftlichen Wandel anpassen, hier setzen auch die vielfältigen Aufgaben des FZF ein. Eine neue Generation wächst heran, eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft ist zu verzeichnen, bei der die Familie unverändert ein großes Gut ist, aber auch zum Austausch und zur Offenheit für Neues bereit sein muss.

Mit dem Song "Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück", von Elisabeth Eiermann wundervoll interpretiert, endete der gelungene Festabend.