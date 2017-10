Freudenstadt Wie die Europäische Union tickt

Landesweit geförderte Initiative

Nicht zuletzt die Brexit-Diskussion offenbare, dass weitestgehend vergessen wurde, wozu die Europäische Union eigentlich nützlich ist, so die Kreisvolkshochschule Freudenstadt, die mit ihrer landesweit vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport geförderten Initiative "vhs für Europa" das Ziel verfolgt, möglichst vielen Menschen die wahrhaft historische Dimension Europas näher zu bringen. Europa direkt begegnen – das können Teilnehmer in den aktuellen Vorträgen der Kreisvolkshochschule.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr Reinhard Schreiner, der im Kreishaus Freudenstadt über Konrad Adenauers Beitrag an der Entstehung der Römischen Verträge sprechen wird. Am Freitag, 27. Oktober, erzählt ab 19 Uhr im Kunsthaus in Freudenstadt, Hirschkopfstraße 4, der Autor und Journalist Oliver Lück in seinem Bildervortrag "Europa BUNT" von Ländern, Menschen und Geschichten.