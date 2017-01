Freudenstadt Werke von Mozart und Sibelius im Gepäck

Freudenstadt. Mit einem Konzert "Mozart+" tritt die Bayerische Philharmonie am Samstag, 28. Januar, ab 17 Uhr im Kurtheater in Freudenstadt auf. Mit "Mozart+" sei der Name Programm, so die Veranstalter. In Erinnerung an den Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Januar 1756 wurde die Reihe im Jahr 2005 ins Leben gerufen.