Freudenstadt Werke voller Kraft und Dynamik

Titel fehlen häufig

In der Ausstellung werden Werke gezeigt, die große Kraft und Dynamik ausstrahlen. Sie zeigen kühne, kräftige Pinselstriche und sind von einer eigenen Maltechnik, Bewegung und Intensität geprägt. Sie präsentieren sich äußerst schwungvoll, oft nur in dramatischen Schwarz-Weiß-Kontrasten und eher sparsam – dann aber eindrucksvoll farbig gestaltet. Titel fehlen oft. Und wenn der Künstler sich zu einem Titel entschlossen hat, kann sich der Betrachter darunter oft nur schwer etwas vorstellen. Das aber nahm der Künstler ganz bewusst in Kauf. Ein durchgängiger, einheitlicher Stil kann nicht ausgemacht werden; eher scheint es so, dass sich K.O. Götz in der Gestaltung des "Informel" gegen klassische Form- und Kompositionsprinzipien wendete und dynamische Prozesse veranschaulichte. Öffnungszeiten der Ausstellung: freitags 15 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon 07441/863 82 20.