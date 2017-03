Freudenstadt Werke mit farbintensiver Bildsprache

Freudenstadt. Bereits 2008 war sie zu Gast im Landratsamt, damals mit einer Einzelausstellung. Nun ist sie zurück. Landrat Klaus Michael Rückert zeigte sich auf der Vernissage beeindruckt vom Schaffen der in Rotterdam geborenen Künstlerin. "Höchste Zeit für eine neue Ausstellung" mit Ineke van der Burg sei es gewesen, meinte Rückert und entdeckte in ihren Arbeiten etwas "Meditatives", verbunden mit einem "einprägsamen Farb- und Tiefenerlebnis".

Ineke van der Burgs "Spuren"-Bilder sind in Mischtechnik auf Leinwand, Holz und Spanplatte gearbeitet, ergänzt durch Exponate in Acryl auf Papier. Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk half dem Publikum auf die interpretatorischen Sprünge, und dabei bewegte sich der Kunsthistoriker voll in seinem Element. Er erschloss nach und nach den Gästen das Werk Ineke van der Burgs. Die Künstlerin, so Falk, bediene sich einer "farbintensiven, abstrakten Bildsprache", wobei ihr Vokabular "aus Farbe, Form, Struktur und materieller Stofflichkeit" bestehe. Farbeindrücke entstünden "durch die Transparenz sich überlagernder Farbschichten", die den Bildern "eine atmosphärische Tiefe" verliehen.

Ineke van der Burg bekennt sich zur Abstraktion, hinter der sich jedoch keine dogmatische Verweigerungshaltung gegenüber der gegenständlichen Wirklichkeit verbirgt. "Das Figurative kommt einfach nicht", räumt sie ein.