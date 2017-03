Freudenstadt Weltklasse-Trio erzeugt Dramatik ganz ohne Noten

Es erklangen Titel aus der gerade erschienen CD "Paris – Odessa", die, so David Orlowsky, in einer Zeit der unterschiedlichsten politischen Strömungen und Spannungen für Offenheit, Respekt und Verbundenheit in der Musik stehen. So schilderte er beispielsweise einen Besuch in Istanbul und hob die damals erlebte Weltoffenheit der dort lebenden Menschen hervor. "Wir fühlten uns wie im siebten Himmel", beschrieb er die Tage am Bosporus. Der Titel "Istanbul" mit seinen romantisch angehauchten, aber auch munteren Weisen war diesen Erinnerungen gewidmet.

Nach der Musik aus dem "Night Train to Odessa" ging es kontrastreich zum "Immigration Blues" über, einer gelungenen Transformation der Stimmung, die wohl bei der Einreise in die USA geherrscht hat, mit entsprechend lauten und disharmonischen Tönen. "Vodka Affinato" war nach dem Besuch einer Jazz-Bar in Bukarest mit viel Schnaps und Blaubeerlikör entstanden. Nach einer halsbrecherischen Fahrt in einem Taxi kam damals die Idee zum Titel "Taxi Bucuresti", temperamentvoll interpretiert. Mit stürmischem Schlussapplaus und stehenden Ovationen dankte das Publikum den Künstlern, nicht ohne dafür noch mit einer schwungvollen Zugabe belohnt zu werden.