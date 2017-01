Freudenstadt Weltfragen – privater Kummer

Region. In seinem Wahlkreis direkt gewählt, will der CDU-Politiker trotz seiner Aufgaben als Vertreter der Bundesregierung mit Einsatz im In- und Ausland die bürgernahe Arbeit fortsetzen: "Man muss als Volksvertreter hinhören, was die Menschen sagen." 285 Mal hat er das in den vergangenen Jahren getan, teilt das Abgeordneten-Büro mit. Die jüngste Sprechstunde in Freudenstadt sei ein beredtes Beispiel der Fragen gewesen, mit denen die Bürger zu ihm kämen. Aus den angesetzten zwei Stunden seien wieder vier geworden, berichtet Patrick Speiser aus Horb-Bittelbronn. Der Kreisvorsitzende der Jungen Union begleite den Abgeordneten immer wieder in die Sprechstunde. Dies sei lehrreich, um zu erfahren, was "die Anliegen der Leute" seien. Im Beratungsraum des Technischen Rathaus sei es um große Politik und um Alltagsprobleme vor Ort gegangen.

So seien mehrere Fürsprecher gekommen, die wegen Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge und deren Status vorsprachen. Oft sei es um die Berechtigung von Abschiebungen gegangen. Sie würden jeweils schriftlich fallbezogene Antworten erhalten. "Wer einen negativen Asylbescheid hat, muss zurück, sobald dies möglich ist. Jede Aufweichung ist falsch", so Fuchtel. Andererseits hatten sich aber auch Bürger eingefunden, die für strengere Gesetze oder zumindest strengere Handhabung plädierten. Es müsse "unbedingt bekannter gemacht werden, was zwischenzeitlich alles unternommen wurde, damit Populisten weniger Chancen haben".

Anliegen auf kommunaler Ebene würden auf Plausibilität geprüft, und die jeweilige Gemeinde gegebenenfalls im zweiten Schritt auf die Situation aufmerksam gemacht. Zuweilen sei der Fall dort nicht bekannt.