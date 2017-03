Freudenstadt Weiterhin Wintersport auf dem Kniebis möglich

Weitere Termine stehen an, zum Beispiel der Nordschwarzwald-Cup am 4. März. Zum Abschluss soll am 12. März der ausgefallene Silvesterlauf, der eigentlich in Mehrstetten auf der Schwäbischen Alb stattfinden sollte. Somit war das Skistadion Kniebis immer wieder eine Rettungsinsel für Wintersportveranstaltungen im Langlauf. Herbert Scholz lobte die Fahrer der Pistenraupen, die bei Wind und Wetter stets für gut gespurte Loipen sorgten. Obwohl jetzt wieder eher milde Temperaturen vorherrschen, ist Scholz sicher, dass die Nachtloipe bis Mitte März durchhält – dank der technischen Schneeauflage.

Von den Schneefällen auf der Hochstraße profitierten auch die Rodler. Am Rodelhang des Ruhesteins herrschte in dieser Woche noch emsiger Betrieb. Sogar der Ruhestein-Skilift war zumindest zeitweise in Betrieb.