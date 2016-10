Freudenstadt Weitere Vorstellungen

"herzkalt" wird gezeigt am 30. November um 20 Uhr im Kino im Waldhorn, Rottenburg; im Subiaco, Freudenstadt am 3. Dezember (20 Uhr), 4. Dezember (17.30 Uhr) und 7. Dezember (20 Uhr). Die DVD zum Film ist zu erwerben bei der Tourist-Info am Marktplatz, an der Theaterkasse im Kurhaus, im Besucherzentrum Kniebis, bei der Loßburg-Information, im Musikhaus Rudert, in der Arkaden-Buchhandlung, der Buchhandlung Dewitz sowie der Buchhandlung Burkard in Baiersbronn.

Freudenstadt. Viele hatten dem Ereignis entgegengefiebert, und dann endlich war es so weit. Der Film erfüllte die großen Erwartungen. Dies belegte der anhaltende Schlussapplaus bei der Premiere. Über die Vorbereitungen und Produktionsbedingungen für den Streifen war in der letzten Zeit viel geredet worden.

Noch vor der Vorführung versammelte sich auf der Bühne eine größere Abordnung aus dem Ensemble und dem Produktionsstab, um dem Projekt "herzkalt" eine Würdigung zukommen zu lassen und Dankes- wie Grußadressen ein Forum zu bieten. Es handle sich um "eine Idee, die es geschafft hat", versicherten die Redner unisono, und es sei "etwas entstanden, das weit mehr ist als ein Film". Das Projekt habe Begeisterung bei allen Beteiligten entfacht, und daraus speise sich der Mut zum Weitermachen.