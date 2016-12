Freudenstadt Weitere Verbindung ist eröffnet

Die Kreisstraße nach Wittlensweiler führt nun unter der Brücke der B 28 hindurch. Damit sollen lange Wartezeiten entfallen. Die Strecke verläuft parallel zu den Bahngleisen in Richtung Wittlensweiler. Sie endet, vom Gewerbegebiet kommend, in einem Kreisverkehr. Von dort geht es unter anderem zur Bacherkreuzung und zum Hauptbahnhof.

An der Straße fehlt nur noch eine Stützmauer, die aber erst im Frühjahr gebaut werden soll. In der Gegend wird derzeit auch die Bacherkreuzung umgestaltet. Unter anderem wird die Auffahrt zur B 294 in Richtung Seewald ausgebaut. Dort musste die Böschung abgegraben werden.

Die Einfädelspur soll länger werden und eine Stützmauer gebaut werden. Die Arbeiten dauern noch bis zum Frühjahr. Solange ist die Auffahrt gesperrt. Die nächsten Schritte sind die Anbindung der Kreisstraße nach Dietersweiler. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten abschlossen sein. Am Ende werden etwa 20 Millionen Euro verbaut sein. Etwa zehn Prozent davon muss die Stadt Freudenstadt zahlen.