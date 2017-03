Freudenstadt Weitere Lebensretter kommen

Wie bekommt man für den Notfall in die Köpfe der Freudenstädter, wo sich die Geräte befinden und wie man sie benutzt? Zwar geben die Geräte dem Benutzer Schritt für Schritt Anleitung, was zu tun ist. Trotzdem regte Elisabeth Gebele (BA) an, dass die Stiftung bei den "Freudenstädter Notfalltagen" dabei ist, um das "Prozedere unter die Leute zu kriegen". Laut Gerber plane die Stadt eine App für Mobiltelefone. Den für die Installation notwendigen QR-Code soll es in Kürze über die Internetseite der Stadt geben. Die App weise dem Nutzer den Weg zum nächsten Defibrillator. Ferner gebe es weitere Schulungen. Die Rathaus-Mannschaft wurde bereits in den Umgang eingewiesen.

Freudenstadt: Fußgängerzone (außen, beim Haus Reichsstraße 40), Hermann-Saam-Stadion (außen, Tribüne), David-Fahrner-Halle (innen).

Kniebis: Verwaltungsstelle und Tourist-Info (jeweils außen).

Musbach: Bürgerhaus Musbach (außen) Igelsberg: Rathaus (außen)

Dietersweiler: Turn- und Festhalle (innen).