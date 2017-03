Freudenstadt Weiße Leinwand Streitobjekt

Wortreich erfährt dennoch das weiße Nichts eine künstlerische Absolution: "Evident und magnetisch" sei seine Wirkung, und es handle sich um ein "Kunstwerk, hinter dem ein Gedanke steckt". Derlei Rabulistik offenbart einmal mehr, welch rhetorische Akrobatik vielfach allen Ernstes insbesondere in der Gegenwartskunst bemüht wird. Yvan bringt es auf den Nenner: "Wozu man sich hinreißen lässt für ein Stück weiße Leinwand!"

In der Auseinandersetzung um Sinn und Zweck des teuren Stücks fallen gerade im ersten Teil des Schauspiel jedoch allzu häufig Bezeichnungen, die dem Bereich der Fäkaliensprache zuzuordnen sind. Dass sie im gesellschaftlichen Umgang mitunter geradezu als schick gelten, macht sie für ein sensibles Gehör nicht besser. Yasmina Reza, die übrigens mit ihrem neueren Stück "Der Gott des Gemetzels" ebenfalls Furore gemacht hat (in Freudenstadt wurde es vor knapp vier Jahren aufgeführt), beschreibt mit "Kunst" die Zerbrechlichkeit einer Freundschaft. Dazu ist es gut zu wissen, dass dem Stoff ein eigenes Erlebnis zugrunde liegt: Ein Freund, so Reza, habe ein weißes Bild für 200 000 Francs gekauft, worauf sie in unbändiges Lachen ausgebrochen sei und er herzhaft eingestimmt habe.

In "Kunst", eine Art Kammerspiel, gerät dieses Lachenkönnen unter die Räder. Die Freunde finden nicht zur Leichtigkeit des Amusements angesichts der verrückten Anschaffung, sondern verheddern sich in einem Konfliktgewirr, dessen Ursprünge in ihrem Beziehungsgeflecht im Dunkeln gelegen sind. Frauen, psychische Anfälligkeiten, Rechthaberei und Unterstellungen – das ist der Stoff, aus dem das Trio schöpft.

"Man muss seine Freunde immer überwachen", sagt Marc, und Serge konstatiert an ihm "eine wirklich verblüffende Arroganz". Yvans Bekenntnis ist ein Hilferuf: "Ich bin nicht wie ihr, ich will euer Freund sein!" "Kunst" ist ein Theaterstück, das mit den höchsten kulturellen Weihen ausgestattet worden ist. Es erfordert über rund eineinhalb Stunden hinweg von den Protagonisten höchste Konzentration und schauspielerische Kompetenz, um den Spannungsbogen beizubehalten.

Geistige und körperliche Präsenz

Lansink, Feit und Schafmeister demonstrierten durchgehend geistige und körperliche Präsenz. Szenenbeifall legte beredtes Zeugnis davon ab. Dennoch: Mit gewissen Längen in den Dialogen hatte sich das Publikum zu arrangieren. Ein spartanisches Bühnenbild unterstützte die Blickrichtung auf das Geschehen. "Abgründe bürgerlicher Männlichkeit" würden sich in dem Schauspiel auftun, heißt es im Begleitmaterial. Tatsächlich gibt das Stück, das unter der Regie von Fred Berndt aufgeführt wurde, mannigfaltigen Anlass, über Freundschaft zu philosophieren. Nicht zuletzt steckt in Rezas "Kunst" eine Doppelbödigkeit in Form eines konkreten Werks einerseits und der Kunst, Beziehungen zu gestalten, andererseits.