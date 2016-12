Freudenstadt "Weihnachtsmärkte sind mein Herzblut"

Herr Seeger, was ist das Besondere für Sie am Freudenstädter Weihnachtsmarkt?

Ganz klar die Atmosphäre. Wir sind auch in Dornhahn und in Altensteig auf den Weihnachtsmärkten. Einmal waren wir auch in Pfalzgrafenweiler. Aber Freudenstadt gefällt uns am besten. Weihnachtsmärkte sind mein Herzblut, ich bin gern dort. Privat war ich auch auf größeren Weihnachtsmärkten, wie zum Beispiel in Stuttgart. Und ich finde, Freudenstadt muss sich selbst in dem Vergleich mit dem Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt nicht verstecken.

Was hat sich im Lauf der Jahre verändert?