Freudenstadt Weihnachtsfeier für die Hartgesottenen

Neben den Lokalmatadoren von "AlleHackbar" werden es zwei weitere Bands an diesem Abend krachen lassen. Das Trio von "The Flipside" aus Bad Wildbad wird den Abend gebührend einleiten, bereits einige Male war das Trio die Vorband von "AlleHackbar" und hat sich dadurch einen Namen im Raum Freudenstadt gemacht. Als zweites werden "AlleHackbar" die Bühne betreten um mit ihrem Heavy Rock ’n’ Roll die Menge zum Beben zu bringen. Nach ihrer Deutschlandtournee, Videodrehs und gespielten Festivals, wollen sie das Jahr gebührend mit Fans und Freunden ausklingen lassen.

Als Highlight wird die Band "Southern Trendkill" den Besuchern mit Southern-Rock den Rest geben, die Musiker aus dem Kreis Calw haben vor einigen Monaten ihr erstes Album veröffentlicht. Wer nach diesem Rockfeuerwerk noch nicht genug hat, findet sich im Leon’s ein, um bei der Aftershowparty den Abend ausklingen zu lassen.

Tickets gibt es bei Bloody Bensch Tattoo in Freudenstadt, Euronics XXL Haug in Freudenstadt, im Mpire Fitness Baiersbronn und im Autohaus Weiser in Besenfeld.