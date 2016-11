Freudenstadt Wegekonzept steht

Die erste Führung findet heute von 15.30 bis 17.30 Uhr in Herrenwies statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Herrenwies. Die zweite Tour findet am Mittwoch, 23. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr statt und startet am Parkplatz Lotharpfad. Anmeldeschluss hierfür ist der Freitag, 18. November.

Bei beiden Terminen wird das Wegekonzept vorgestellt, das der Nationalpark Schwarzwald zusammen mit Mitgliedern des Nationalparkrats und -beirats entwickelt hat. Ziel ist ein Kompromiss zwischen Naturschutz und der Möglichkeit für Gäste, den Nationalpark erleben zu können.

Anmeldung: Telefon 07442/18 01 83 11 oder E-Mail regina.drobnik@nlp.bwl.de.