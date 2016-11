Freudenstadt " Was ist eigentlich Schnee?"

Zum Inhalt: In der Hitze der indischen Großstadt Mumbai fragt ihn Mister Pramod: "Tell me, my friend: Was ist eigentlich Schnee?" Johannes Schweikle ist auf die Reise gegangen, um diesem wundersamen Stoff nachzuspüren. Herausgekommen ist ein Lesebuch mit Reportagen und Porträts. Sie erzählen von originellen Menschen aus der Eis- und Winterwelt: vom Erfinder des Skilifts im Schwarzwald, von den Helfern beim Abfahrtslauf in Kitzbühel. In Grönland begibt sich der Autor auf die Spuren von Fridtjof Nansen, der auf dem Umweg über die Arktis die Ski zu uns gebracht hat. In der Schweiz befragt er einen Schneeforscher über die Zukunft des Winters.

Facettenreich zeigt das Buch, wie sich Widersprüche der heutigen Zeit gewissermaßen im Schnee abbilden. Jedes Jahr erhofft man sich einen Rückweg in das Glück der Kindheit und wünscht sich weiße Weihnachten. Aber der Asphalt auf den Straßen soll bitte schwarz und trocken bleiben. Und für den Skiurlaub wird der Kunstschnee im Dreischichtbetrieb produziert.

Johannes Schweikle, 1960 in Freudenstadt geboren, studierte Evangelische Theologie in Tübingen, Jerusalem und München. Er arbeitet als Journalist und Dozent. Schweikle lebt im Schloss Bühl bei Tübingen. Seine Porträts, Essays und Reportagen erscheinen in der Zeit, bei Geo und in Merian. Mit dem Roman "Fallwind" gab er 2011 sein literarisches Debüt.