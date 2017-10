Freudenstadt Wann gilt der Mensch als tot?

Vom Gesetz her ist ein Arzt verpflichtet, sich "umgehend" auf den Weg zu machen, wenn er zur "Leichenschau" gerufen wird. Dafür kann er laut Verordnung Kilometergeld berechnen und höhere Verrechnungssätze geltend machen, etwa Zuschläge für die Untersuchung von Toten in der Nacht oder an Wochenenden. In den beiden Freudenstädter Fällen hätte die Rechnungen trotzdem um rund 45 Euro (60 Prozent) günstiger ausfallen müssen.

Im Dauerstreit gehen auf Verbraucherschutz-Foren im Internet die Meinungen von Kritikern, die von "Wucher" sprechen, und Ärzten auseinander. "Einen Gas-Wasser-Installateur kriegen Sie unter 150 Euro auch nicht nach Hause", kontert ein Mediziner. Allerdings gibt es eine Reihe von rechtskräftigen Urteilen, etwa vom Landgericht Kiel vom Juni vorigen Jahres. Sie alle kommen zum selben Urteil: Die Anrechnung der Besuchsgebühr sei "unzulässig" bei einer Leichenschau, der Arzt dürfe nicht doppelt kassieren.

Peter Griebele, Experte für Pflege und Gesundheit bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, kommt zu einer ähnlichen Auffassung: Was die Ärzte in solchen Fällen abrechnen könnten, sei zwar "nicht gerade überbordend viel". Sie könnten für eine gründliche Untersuchung "mit einiger Berechtigung mehr fordern". Aber das müssten sie mit dem Gesetzgeber aushandeln, dürften nicht über "eine Behelfskonstruktion" eigenmächtig mehr von den Angehörigen holen. "Das ist kein Vorgehen im Umgang mit Trauernden und passt nicht zum Berufsstand der Ärzte", so Griebele. Seine Empfehlung an Angehörige bei unzulässig hohen Rechnungen: "Dem Arzt eine Info zukommen lassen, dass man das nicht in Ordnung findet."

Das haben die Angehörigen der Fälle in Freudenstadt getan und die Zahlung zunächst verweigert. Gehört haben sie seither nichts mehr vom Arzt, und auch die Ärztekammer Baden-Württemberg hält sich aus dem Fall raus – mit dem Verweis, dass sie sich nicht mehr einschalten dürfe, wenn erst mal der Rechtsweg eingeschlagen sei. Die Angehörigen betonen indessen, dass es ihnen nicht ums Geld gehe. Schließlich hätten ihnen die Eltern ein ansehnliches Vermögen hinterlassen. Es sei eine Frage des Prinzips und der Pietät: Hier werde die "Situation, in der die Angehörigen anderes im Kopf haben, schamlos ausgenutzt".