Freudenstadt Wandel kommt schnell

Der Startschuss für das Projekt, in dem Firmen beim Wandel zur Industrie 4.0 beraten und begleitet werden, fiel jetzt im Forschungszentrum für Informatik (FZI) in Karlsruhe. An der Auftaktveranstaltung beteiligten sich mehr als 30 namhafte Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, teilt die IHK mit. Damit sei der Start ein Erfolg gewesen.

Das Forum sei eine zentrale Plattform für die Bündelung und Vernetzung der zahlreichen Aktivitäten im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Region Nordschwarzwald. Sie solle die Unternehmen untereinander und mit den wissenschaftlichen Einrichtungen aus dem Nordschwarzwald sowie den umliegenden Regionen zusammenbringen und Kooperationen weiter intensivieren.

Unter wissenschaftlicher Begleitung durch die Hochschule Pforzheim, die Hochschule Karlsruhe und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurden bei der Auftaktveranstaltung zwei Arbeitskreise ins Leben gerufen, in denen die Unternehmen künftig Wissen austauschen, Lösungsstrategien erarbeiten und gemeinsam Instrumente zur aktiven Zusammenarbeit entwickeln werden. Die Vertreter der Unternehmen zeigten sich besonders an der konkreten Zusammenarbeit und am Erfahrungsaustausch interessiert.