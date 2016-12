Freudenstadt Waldorfschule feiert Richtfest

Neben der beeindruckenden Holzstruktur imponieren große Fenster, die viel Licht in die Räume lassen. Alle Klassenräume, die auf verschiedenen Ebenen liegen und dem Geländeverlauf angepasst sind, werden individuell gestaltet sein, so Bühler. Ein Fernwärmeanschluss an die Pelletheizung im Nebengebäude wird für eine angenehme Temperatur sorgen, Fußbodenheizung und EDV-Verkabelung sind heutzutage ohnehin unverzichtbar, wie auch der Aufzug vom Foyer aus. Die Verantwortlichen gehen von rund drei Millionen Euro an Baukosten für diesen Bauabschnitt aus.

Die Einweihung des Gebäudes ist für Oktober 2017 geplant. Dann fehlt bis zur endgültigen Fertigstellung noch der Südostflügel, dessen Realisierung als Langzeitperspektive noch aussteht.