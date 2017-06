Freudenstadt Wahrer Freund (er)trägt einen

Dass er mit erträgt, obwohl er mich kennt. Dass er mir ein leben Lang verbunden bleibt. Ich kann völlig offen sein, er kann völlig offen sein. In der Psychologie wird Intimität nicht als Sexualität definiert, sondern wie weit ich mich einem anderen Menschen anvertraue. Beispielsweise wenn ich mich blamiert habe, weil ich durch eine Prüfung gerasselt bin. Oder wenn ich einen Sechser im Lotto habe. Gibt es da einen, der sich völlig neidlos mit mir darüber freuen kann, ohne Hintergedanken, etwas vom Gewinn abzubekommen? Wen würde ich in so einer Situation anrufen? Da gibt es wahrscheinlich nicht sehr viele. Genau jene sind wahre Freunde.

Wo findet man heutzutage überhaupt noch echte, wahre Freunde?

Es gibt sie noch. Und sie sind notwendiger denn je. Heutzutage wird uns ja immer mehr räumliche Flexibilität abverlangt. Wahre Freundschaft beginnt meist ähnlich wie eine Liebe: ein erster Blick, ein erster Kontakt. Das kann aus einer Krisensituation heraus entstehen, in der man die Probleme gemeinsam durchsteht, oder im Krankenhaus-Doppelzimmer aus einer zufälligen Schicksalsgemeinschaft heraus. Es muss sich dann entwickeln. Zu einem wahren Freund kann es jahrelang keinen Kontakt geben, und dann trifft man sich wieder und quatscht die ganze Nacht durch. Wie früher, wie immer. Ich habe so eine Freundin, seit 63 Jahren. Ich muss ihr nicht mehr viel sagen. Aber wenn ich sie treffe, ist es für mich so, als würde ich nach Hause komme.

Die Fragen stellte Volker Rath