Freudenstadt Wälde freut sich über Geld für Infrastruktur

Fuchtel war noch aus einem anderem Grund zu Wälde gekommen: Der Politiker bat ihn um Unterstützung durch das Handwerk in den Krisenregionen der Welt. "Wenn wir nicht vor Ort zu Lösungen beitragen, kommen die Probleme zu uns", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Fuchtel appellierte, Berufskollegen im Handwerk, die auf dem Weg in den Ruhestand sind, auf die Mitwirkung im Senioren-Experten-Service (SES) anzusprechen. Hier gebe es ganz konkrete Möglichkeiten, Beiträge zu leisten, etwa in Maßnahmen zur Berufsausbildung in den betreffenden Ländern. Wälde sagte, er werde für "die gute Sache werben".